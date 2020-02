© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La profondità della rosa come discriminante per competere ai massimi livelli. Una richiesta esplicita di Antonio Conte alla quale la società ha risposto nella sessione invernale dei trasferimenti, e che ha già dato un riscontro tangibile nella prima gara di campionato dopo la fine del mercato. La scelta del tecnico leccese di inserire Sanchez nel finale della gara di Udine decidendola di fatto con le sue accelerazioni, la dice lunga sul nuovo trend del quale il tecnico dell’Inter vuole poter disporre dopo avere disputato mezza stagione pigiando il piede sull’acceleratore dall’inizio alla fine. Discorso analogo a quello di Brozovic, altro match summer del Friuli quasi quanto non lo sia stato l’autore della doppietta decisiva Romelu Lukaku. Insomma uno scenario sul quale lavorare anche in vista del Derby e della gara successiva contro la Lazio, veri e fondamentali snodi della stagione nerazzurra.