Gestione vs tiki-taka. Laissez-faire vs cura dei dettagli. Semplicemente, Zizou vs Pep

"Sarà Real Madrid contro Manchester City, non Zidane vs Guardiola". Nella conferenza stampa di ieri il tecnico dei Blancos ha parlato così della sfida contro la squadra di Guardiola. Lasciando intendere come nella sua mente non ci sia spazio per il duello personale con l'ex allenatore del Barcellona. Ma inevitabilmente, uno dei motivi di interesse della gara, sarà proprio questa rivalità diretta.

Il primo scontro fra i due - Zinedine Zidane e Pep Guardiola non si sono mai affrontati, da allenatori. O meglio, non lo hanno mai fatto in match ufficiali, visto che le cronache raccontano di un'amichevole giocata nell'estate del 2016 (vinta dal City per 4-1, ndr). Quella di questa sera sarà quindi la prima volta in cui potremo vedere due filosofie radicalmente opposte, ma forse ugualmente vincenti.

Filosofia zen vs cura dei particolari - Fin dalle sue prime esperienze in panchina, Zizou è sembrato più un gestore del gruppo che un tattico di professione. Visto da fuori il francese sembra ancora un calciatore e il suo approccio va proprio in questa direzione, sembrando quasi uno in più dello spogliatoio. E infatti chi lo conosce bene racconta di uno Zidane poco incline alle analisi tattiche degli avversari e alla preparazione minuziosa del match. Meglio, molto meglio, dar fiducia ai propri giocatori e alle loro innate qualità, adattando il proprio schema alle caratteristiche dei calciatori. Il tutto creando un ambiente sereno e con pochi problemi di sorta.

Più conosciuto e riconosciuto il metodo-Guardiola. Che oggi va ben oltre il tiki-taka iberico. Il catalano è allenatore che ama studiare nel dettaglio l'avversario non lasciando niente al caso, preparando ogni singolo dettaglio di ogni singola partita. A questo evidentemente si aggiunge un'idea di gioco ben precisa incentrata sul possesso palla e sul recupero alto in fase di non possesso. Lasciando magari meno tempo alla gestione del gruppo e al rapporto diretto con i singoli calciatori.