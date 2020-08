Getafe, Bordalas: "Molina? Errori che capitano. Non meritavamo un finale di stagione così"

La corsa in Europa League del Getafe si interrompe agli ottavi di finale. Dopo la sconfitta contro l'Inter, José Bordalás, tecnico degli spagnoli, ha parlato così in conferenza stampa: "È un peccato. L'interpretazione della squadra è stata straordinaria, sono orgoglioso dei ragazzi. Adesso dobbiamo pensare alla prossima stagione. L'errore di Molina? Non bisogna incolparlo, può capitare di sbagliare un rigore. Il calcio è così, ma non meritavamo questo finale di stagione".