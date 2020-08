Getafe, Mata sfida l'Inter: "È la più complessa, ma anche la più importante della carriera"

Nel corso di una lunga intervista a FcInterNews, Jaime Mata, attaccante del Getafe, ha parlato della sfida contro l'Inter di domani sera. "Per noi è la partita più importante della carriera. Credo senza dubbio che sia la partita più complessa da affrontare. Sfidiamo una delle migliori squadre del mondo, in gara secca. Per noi sarà difficilissimo. Il confinamento non ci ha fatto bene, stavamo ottenendo ottimi risultati e lottavamo per la Champions. Poi abbiamo perso il ritmo, non abbiamo ottenuto alcune vittorie e all’ultima giornata non ci siamo qualificati per l’Europa League".