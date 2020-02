Getafe, Villaverde: "Inter fra le migliori d'Europa. Ma noi abbiamo un gioco particolare"

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha parlato della prossima doppia sfida con l'Inter agli ottavi di Europa League: "E' la prima volta che affronterò l'Inter nella mia carriera. Ne ho incontrate molte, come Juve e Fiorentina, ma non l'Inter. E' una squadra molto forte, una delle più importanti d'Europa e questa stagione lo sta dimostrando. Sta facendo benissimo in campionato, punta al titolo, per noi sarà difficile ma anche una bella esperienza. Che squadra è il Getafe? L'Inter troverà davanti una squadra che lotta per qualificarsi alla prossima Champions, una squadra che non molla mai e che alla base ha il lavoro e l'unità del gruppo. Le tensioni con l'Ajax? Tutte le partite sono difficili, noi siamo una squadra che ha un modo di giocare particolare. Sicuramente l'Inter ci metterà in difficoltà, ha una rosa forte, ma anche noi potremo dire la nostra in questo doppio confronto".