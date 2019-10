Ghezzal e gli altri: 28 giocatori, pochi cambi. I desaparecidos di Montella

© foto di Giacomo Morini

"Quanti altri esterni offensivi ho?". Così Vincenzo Montella ha spiegato oggi il cambio Lirola-Sottil nell'ultima sconfitta della Fiorentina contro la Lazio. Poi il tecnico viola si è soffermato sull'ampiezza della rosa, giudicata più che sufficiente in vista di gennaio ("ho 28 giocatori"). Finora, però, soprattutto a livello offensivo le scelte fatte dall'allenatore campano sono state in effetti abbastanza limitate. E c'è una piccola pattuglia di desaparecidos.

4 minuti per Ghezzal. Il fantasista franco-algerino, arrivato a fine mercato, ha giocato pochissimo, per usare un eufemismo. Eppure, sulla carta potrebbe essere un ricambio sia per l'attacco (dove ha giocato nei due mini-scampoli di partita avuti a disposizione) che per le fasce. Ha giocato di più Dusan Vlahovic, ma sul suo minutaggio (143' in campionato) influiscono i 90 minuti giocati alla prima contro il Napoli: da allora, poco o nulla (53 minuti spalmati su quattro partite). Su Pedro pesano ancora i postumi degli infortuni, e il giovane brasiliano fin qui non si è mai visto.

Di Valentin Eysseric e Cyril Thereau (entrambi in lista Serie A, entrambi mai convocati) neanche a parlarne. Le rotazioni offensive dei toscani, in ultima analisi, sono state a dir poco limitate: Chiesa onnipresente, quasi sempre con Ribery al fianco. Più attardati Boateng e il già citato Sottil, poi vuoto cosmico. E i giocatori a disposizione saranno anche 28, ma davanti Montella deve riscoprirne qualcuno, per avere qualche alternativa in più. Polemiche a parte, l'assenza di una soluzione lì davanti fa spesso la differenza, anche solo per il timore che potrebbe incutere alla retroguardia avversaria. La sconfitta con la Lazio può insegnare qualcosa a tal proposito.