Ghirelli e il paragone con l'11/9: "Il calcio deve fermarsi di fronte a certe situazioni"

Ospite di Sportitalia il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato ad analizzare la situazione del calcio italiano e internazionale in piena pandemia di Coronavirus facendo anche un paragone con quanto accaduto l’11 settembre 2001 dopo l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York: “Io sono stato Dg della FIGC, a Roma si giocava Roma-Real Madrid l'11 settembre 2001, ricordo lavorammo tanto per farla rinviare, ma senza riuscirci: ci dissero che a Mosca stavano già entrando allo stadio. Si dovrebbe invece ragionare di più sul calcio. Stavolta però il virus si aggira in Europa, avrebbe davvero causato il caos, mentre per quanto riguarda la Champions si dovrà vedere la situazione nei paesi che nelle misure di salvaguardia sono partiti più tardi di noi".