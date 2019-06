Ghirelli sulle Squadre B: “La A deve mettere l'Italia al primo posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel forum all’ANSA “Il calcio siamo noi/Sessanta anni di serie C e d’Italia”, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelliha affrontato il tema delle seconde squadre, che anche quest’anno dovrebbero vedere la sola Juventus iscritta al campionato, puntando il dito contro i club di Serie A poco interessati alla crescita della Nazionale italiana: “È uno degli asset per dare una mano alla Nazionale Italiana nella formazione dei giovani calciatori. Se le seconde squadre servono a fortificare quel processo, io ai miei nipoti dico: 'Obbedisco!'. Non posso togliere la possibilità di essere felici. La Serie A non ha più alibi, ma il progetto stenta a venire avanti. La Juve è l'unica. Forse la Serie A deve cominciare a mettere la Nazionale al primo posto dei suoi pensieri. E' triste che non si ragioni in termini di sistema".