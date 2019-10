© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La panchina col Verona ha acceso i riflettori, la non convocazioni per la sfida di Champions League contro il Salisburgo ha ufficialmente aperto il caso. Faouzi Ghoulam e il Napoli sono in rotta. Nonostante i problemi a Mario Rui, che di fatto spalancherebbero le porte della titolarità all'algerino, Carlo Ancelotti ha scelto di non portarlo con se, preferendo adattare Hysaj o Di Lorenzo sulla fascia mancina.

Alla base della scelta, scrive il Corriere dello Sport, lo scarso impegno del giocatore in allenamento. Ancelotti, si legge "non fa sconti". "Considerando quanto è già accaduto con Insigne e Younes" la linea del tecnico "è chiarissima: gioca solo chi dimostra di meritarlo in allenamento".