Ghoulam prossimo al rientro: United torna alla carica, no del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ancora fermo ai box, ma sta tornando, quasi un anno dopo. Faouzi Ghoulam a breve sarà pronto per riprendersi la fascia sinistra, intanto suonano ancora le sirene del mercato, che non hanno dimenticato l'algerino malgrado l'infortunio. C'è stata - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - nelle ultime ore una proposta del Manchester United per l'ex Saint-Etienne, con una cifra di 45 milioni di euro sul piatto. Al giocatore un contratto di quattro anni a 6 milioni l'anno (24 milioni in totale), ma il Napoli ha rigettato al mittente l'offerta. Chiusura totale, dunque, da parte del club azzurro.