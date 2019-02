© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Via Twitter, il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam ha commentato l'addio agli azzurri di Marek Hamsik: "Serviva una vittoria come questa per preparare al meglio il ritorno e salutare Marek nel modo più giusto. Sarai per sempre nella storia di questo club. Un privilegio averti avuto come compagno di squadra, amico e capitano".

Tu sera pour toujours dans l'histoire de ce club ça a été un privilège de t’ avoir eu comme coéquipier, ami et #merciCap17ans pic.twitter.com/rqGU0IF9fU — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 15 febbraio 2019