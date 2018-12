© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dopo la partita di San Siro, oggi era fondamentale vincere. Siamo contenti: per Koulibaly, per noi, per i nostri fantastici tifosi". Il terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato così su Twitter la vittoria di ieri sera contro il Bologna (3-2). Un successo dedicato ovviamente al compagno di squadra Kalidou Koulibaly.