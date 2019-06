Già 160mln per dimenticare l'Ajax. Real, Hazard non sarà l'ultimo colpo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid fa sul serio. Dev'essere stata dura, per il club più vincente al mondo, essere eliminato agli ottavi di Champions League dai ragazzi terribili dell'Ajax. Per questo le merengues avevano deciso di iniziare a lavorare per il futuro, tornando al passato con Zinedine Zidane in panchina. Un modo per pianificare il mercato estivo che, appena arrivato, vede i blancos subito grandi protagonisti.

Florentino Perez non ha badato a spese. Almeno per i primi due colpi, perché l'annuncio di Eden Hazard arriva dopo quello legato all'ingaggio di Luka Jovic. Due affari per il restyling dell'attacco, ma anche in grado di fare la differenza nella Liga e soprattutto in ambito europeo. Perché il Real Madrid non sopporta l'idea di non recitare la parte del leone in Champions e Jovic-Hazard dovranno riportare la squadra di Zidane a lottare per accedere alla finalissima. Con l'obiettivo di permettere al Real di riappropriarsi della coppa appena finita nella bacheca del Liverpool.

I numeri. Sessanta milioni di euro più cinque di bonus investiti per Jovic, serbo classe '97 autore di 17 gol in Bundesliga e 10 in Europa League. Quasi cento milioni di euro, invece, per il 28enne belga che dice addio al Chelsea dopo aver vinto l'Europa League da protagonista nella squadra di Maurizio Sarri. Le merengues hanno dunque già superato quota centosessanta milioni di euro per tornare ai vertici continentali, la sensazione è che Zidane accoglierà altre stelle nell'arco dei prossimi tre mesi.