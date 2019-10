Giaccherini: "A Conte devo tutto. Si oppose al mio passaggio in Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo da Emanuele Giaccherini, centrocampista del ChievoVerona che è tornato sul suo rapporto con Antonio Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus adesso all'Inter: "A lui devo tutto. E’ un tecnico che in guerra si mette in prima fila, ti dà grande fiducia, ti tira fuori il massimo e anche di più. Guardate come stanno rendendo i vari Sensi, Barella e Candreva all’Inter. Ora all'Inter? Non mi fa strano, è un professionista vero: sono contento per lui, è tra i migliori al mondo. E poi anche quando sono andato alla Juve tutti sapevano che ero tifoso interista: ora che sono fuori dalla A, un po’ di simpatia per l’Inter mi è tornata, soprattutto perché c’è il tecnico che mi ha esaltato".

Successivamente, Giaccherini è tornato sul suo passaggio dalla Juventus al Sunderland. E sulla posizione di Conte in quella trattativa: "Non voleva, si mise di traverso, mi telefonava spesso. Ma la società faceva una plusvalenza e io avevo la chance di andare in Premier: alla fine si rassegnò".