Giaccherini: "A Euro '16 fatto troppo, mascherati i problemi dell'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mega-offerta del PSG per Conte? Sono contento per lui, è un allenatore che in questo momento è tra i migliori". Così Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona e tra i protagonisti con la maglia dell'Italia a Euro 2016, in merito al futuro dell'ex ct ai microfoni di Premium Sport. "Ha fatto benissimo anche al Chelsea - prosegue -, insieme abbiamo vissuto momento importanti della nostra carriera. Conte farà le sue scelte e credo che sceglierà bene".

Che Nazionale stiamo vedendo?

"Una Nazionale che deve ripartire, ci sono tanti giovani forti e promettenti. E' giusto cambiare un po' e puntare sui giovani. In questo momento mister Di Biagio sta facendo le scelte migliori. Nell'ultimo Europeo abbiamo fatto anche più di quello che la squadra poteva fare, forse quella competizione ha mascherato un po' i limiti di questa Nazionale. Certo, non mi sarei mai aspettato un'Italia fuori dal Mondiale".

Quali sono le squadre favorite?

"Brasile al primo posto, poi l'Argentina".