Giaccherini: "Alla Juve mai sazi, Agnelli li invoglierà a vincere ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di RMC Sport, l'attaccante del ChievoVerona Emanuele Giaccherini ha parlato così della sua avventura al Napoli e del settimo scudetto della Juventus: "Sono arrivato a Napoli dopo l'Europeo, ho avuta la sfortuna di incappare subito in un infortunio. Sarri preferiva giocatori con caratteristiche diverse dalle mie, ero considerato il vice Callejon, ma non potevo fare il suo stesso ruolo. Non avevo mai giocato da ala destra. È un allenatore che vede solo i "suoi" giocatori. Con lui non c'è stato mai un confronto, conosceva le mie intenzioni. Anzi, ho cercato di andar via già dalla scorsa estate, ma il presidente De Laurentiis mi ha chiesto di restare. Con lui c'è stato sempre un rapporto di stima reciproca. Il settimo Scudetto della Juve? Non mi sarei aspettato il primo, figurati se me ne aspettavo così tanti. Sono stati straordinari è una storia irripetibile, non ricordo squadre del genere. Agnelli a luglio invoglierà i suoi a vincere ancora. Alla Juventus non si è mai sazi, non si vuole smettere mai di vincere. Ma per la legge dei grandi numeri attenzione alle concorrenti".