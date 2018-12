Giaccherini firma il primo successo del Chievo. Frosinone battuto 1-0

Chievo-Frosinone 1-0 (78' Giaccherini)

Primo successo stagionale del Chievo Verona che arriva all'ultima giornata del girone di andata contro il Frosinone. 1-0 il finale fra le due squadre di fondo classifica, risultato maturato grazie alla splendida rete su punizione di Emanuele Giaccherini al 76esimo minuto.

IL CHIEVO DETTA IL RITMO - La prima conclusione della sfida è firmata Chievo Verona, con Pellissier che conclude alto dopo un bello scambio nello stretto fra Djordjevic e Birsa che porta l'attaccante valdostano alla conclusione. La gara, molto maschia e combattuta a centrocampo, va avanti senza grossi sussulti fino al 25esimo quando il Frosinone si fa vedere per la prima volta dalle parti di Sorrentino: Beghetto riceve sulla trequarti, avanza e mette in mezzo un potente tiro-cross sul quale Chibsah non arriva per pochissimo.

PELLISSIER SEGNA, IL VAR ANNULLA - Al 28esimo l'episodio più controverso della prima frazione. Angolo ottimamente battuto da Birsa, Pellissier stacca anticipando tutti e insacca alle spalle di Sportiello. L'arbitro Rocchi però, dopo aver consultato l'on field review, annulla per fuorigioco considerando attiva la posizione di Radovanovic, piazzatosi davanti al portiere

ciociaro. Il centrocampista effettivamente ostacola il movimento di Sportiello, seppur il portiere difficilmente avrebbe potuto intervenire.

AVANTI SENZA SUSSULTI - Il Chievo, dopo una buona dose di proteste, si riorganizza e continua a creare gioco. Pur senza rendersi particolarmente pericoloso. Dall'altra parte il Frosinone, organizzato e ben messo in difesa, regge bene gli attacchi clivensi ma non si rende praticamente mai pericoloso. Ed il primo tempo si chiude sullo 0-0.

FROSINONE PIU' CONVINTO - La ripresa si apre con un Frosinone più propositivo in fase offensiva. Dopo una conclusione senza pretese di Djordjevic al 50esimo, è Ciano a far paura al Chievo 2 minuti dopo, ma il suo tiro dal limite finisce largo. Al 55esimo ecco l'occasione più clamorosa della gara con Chibsah, bravo a colpire di testa da dentro l'area. Ma Sorrentino nell'occasione è fenomenale e salva in tuffo sulla linea.

DUE GIALLI NELLA STESSA AZIONE - Al 58esimo l'episodio che può cambiare la gara. Contropiede del Chievo guidato da Birsa che a centrocampo subisce fallo da Capuano. L'arbitro Rocchi lascia correre (rimandando il giallo al difensore del Frosinone a fine azione) e la palla arriva a De Paoli che corre sulla fascia, arriva sul fondo e viene steso proprio da Capuano. L'arbitro, senza pensarci due volte, gli mostra un doppio giallo e quindi il rosso. Fra le proteste accese degli uomini di Baroni che inizialmente non avevano compreso la decisione del fischietto toscano.

C'E' CHI DICE CHE IN 10 SI GIOCHI MEGLIO - Il Frosinone, un po' a sorpresa, sembra non risentire dell'espulsione e anzi prova a far male al Chievo, soprattutto grazie alla qualità tecnica di Camillo Ciano. Proprio il fantasista ciociaro impegna Sorrentino su calcio di punizione sulla cui respinta si avventa in rovesciata Pinamonti. Ma il numero 1 clivense, seppur con qualche affanno, se la cava.

LAMPO GIACCHERINI - Dopo alcuni minuti di pressing del Frosinone, il Chievo riprende campo, sfruttando la superiorità numerica, e conquista un'importantissima punizione dal limite. Mentre tutti si aspettano il tiro di Birsa, parte Emanuele Giaccherini che con una parabola perfetta sopra la barriera batte Sportiello. E' il minuto 76 ed il Chievo, a questo punto, inizia davvero a credere al primo successo stagionale.

GESTIONE CHIEVO - Il quarto d'ora finale, come prevedibile, vede il Frosinone sbilanciarsi in avanti alla ricerca del pareggio ed il Chievo chiudersi e ripartire in contropiede. Ma alla fine, nonostante una punizione da buona posizione di Ciano, il risultato non si muove più dall'1-0. Ed il Chievo trova la prima, fondamentale vittoria in questo campionato.