Giacomelli fermato. Almeno 2 turni di stop per l'arbitro di Milan-Roma. Punito anche il Var Nasca

Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e VAR in Milan-Roma verranno fermati dal designatore Rizzoli. Almeno due turni di stop - scrive La Gazzetta dello Sport -. Non si tratta di punizione - questo l'approccio dell'AIA - bensì di un intervento mirato a far ritrovare la serenità dopo un arbitraggio no. Gli errori di Giacomelli, non corretti da Nasca al VAR, sono stati valutati gravi da Rizzoli. I due verranno fermati per almeno un paio di settimane: lo stop dovrebbe protrarsi almeno fino a dopo la pausa per le Nazionali, con il rientro poi graduale per Giacomelli in A, più avanti, dopo qualche designazione in B.