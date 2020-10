Giacomelli in confusione: due rigori inesistenti, partita rovente. Ma dov'era il Var?

A poco più di venti minuti dalla fine la conduzione arbitrale dell'arbitro Stefano Giacomelli sembrava più o meno sufficiente. Poi il tentativo di proteggere palla di Bennacer viene scambiato per un fallo su Pedro, concedendo il rigore alla Roma. Le immagini sembrano chiarire la situazione, perché l'algerino è davanti e anticipa i movimenti dell'avversario. Invece l'arbitro è irremovibile, fra le proteste (veementi e non ripetibili) di giocatori e dirigenti rossoneri. Veretout segna, due a due.

Poco dopo un corpo a corpo fra Zlatan Ibrahimovic e Gianluca Mancini diventa l'occasione per dare un giallo allo svedese. Non si capisce se è per un fallo di mano - non comprensibile chi tocchi il pallone realmente con il braccio - oppure per l'eventuale fallo sbilanciando il difensore. Anche qui sicuramente c'è qualche errore, almeno uno, forse due. Poco dopo lo stesso Mancini sbaglia completamente il rinvio, salvo poi avere un contatto minimo con Calhanoglu. Un po' poco per concedere il rigore, sembra più compensazione: anche qui i giallorossi chiedono di rivederlo, invano.

Tutti si chiedono dove sia il Var. L'On Field Review, il meccanismo per mandare l'arbitro al Var, è stato limitato molto nel corso delle ultime settimane. E qualche strana scelta è stata fatta. Quello che non si capisce è perché nessuno degli addetti abbia corretto sicuramente almeno il primo rigore, che poi ha portato a incattivire la partita, con qualche giallo di troppo (non solo a Ibra) e una conduzione gravemente insufficiente.