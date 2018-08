Giacomo Bonaventura, dall'Atalanta al Milan: tanti ruoli nel suo bagaglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura, calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra. Centrocampista duttile, in grado di adattarsi praticamente in tutti i ruoli della mediana, sia centralmente che sull'esterno. Nato calcisticamente nelle giovanili dell'Atalanta, proprio con la maglia orobica ha esordito in Serie A nella stagione 2007/2008. Esperienze in prestito a Pergocrema e Padova e il ritorno a Bergamo, in Serie B, con le sue 31 presenze, condite da 9 reti, che contribuirono e non poco alla promozione in A. Altre tre stagioni in nerazzurro, con 135 gare totali disputate e 24 gol, e poi il passaggio al Milan, nel settembre 2014. 28 reti in 142 gare con la maglia rossonera, in un momento storico non certo felice per il club meneghino, ma il centrocampista è sempre stato uno dei migliori. Quest'anno il Milan vuole tornare a qualificarsi per la Champions League e lo stesso Bonaventura avrà un ruolo importante nella formazione di Rino Gattuso. Con la Nazionale italiana ha invece disputato 11 partite e ha fatto parte del gruppo azzurro del nuovo corso targato Roberto Mancini. Una carriera che ha permesso al centrocampista di avere già tanta esperienza, anche se i successi stanno tardando ad arrivare, escludendo la Supercoppa Italiana del 2016. Oggi Bonaventura compie 29 anni.

Sono nati oggi anche Federico Magallanes, Giuseppe Mascara e Marco Mancosu, Federico Macheda e Michele Fornasier.