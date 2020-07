Gialli pesanti per De Ligt e Dybala: erano diffidati e salteranno il big match Milan-Juventus

Matthijs de Ligt non sarà in campo nel prossimo match di campionato tra Milan e Juventus. Ammonito nei minuti finali del primo tempo, il difensore olandese era diffidato e sarà costretto a saltare il big match di San Siro che andrà in scena martedì sera alle 21.45. Salterà la sfida contro i rossoneri anche Paulo Dybala, altro diffidato che è stato ammonito nella ripresa per simulazione.