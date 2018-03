Giallo Balo, ma non è a scadenza? Rivere: "Chi lo vorrà, dovrà pagare"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Piccolo giallo legato al futuro di Mario Balotelli, attaccante del Nizza che la scorsa estate ha rinnovato - stando a tutte le dichiarazioni dei diretti interessati - per una stagione col club della Costa Azzurra.

Una versione che oggi, ai colleghi di 'RMC Sport', è stata smentita dal presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère: "Sta vivendo con noi la seconda stagione e certamente questo passaggio è stato per lui un buon trampolino di lancio. La sua partenza in estate è probabile, ma non voglio disturbare Mario in questo momento e, né con lui né col suo agente Mino Raiola, ho affrontato l'argomento. Noi però abbiamo con Mario un impegno per un rinnovo automatico a determinate condizioni, quindi parlare di calciatore svincolato a fine stagione è fuori luogo. Chi lo vorrà dovrà pagare".