Giallorossi poco brillanti, ma cinici e fortunati. Empoli-Roma finisce 0-2

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie consecutive che permette di vivere la pausa delle Nazionali in assoluta tranquillità.

LA PRIMA DI LUCA PELLEGRINI L'assenza di Kolarov porta Eusebio Di Francesco a far giocare per la prima volta dall'inizio Luca Pellegrini. Confermato Santon a destra, dopo l'ottimo derby, davanti c'è Cengiz Under che nella stracittadina era rimasto in panchina. Resta così fuori Florenzi. Andreazzoli deve convivere con l'emergenza: out Antonelli, Pasqual e Rodriguez deve rinunciare anche Mchedlidze, di nuovo ai box. La sorpresa è davanti dove viene bocciato La Gumima: al suo posto Bennacer.

CALCI DA FERMO LETALI - La Roma prova a fare la partita, l'Empoli prova a colpire in contropiede. Questo il leit motiv dei primi 45': Under è il giocatore più caldo, crea scompiglio nell'area empolese con la sua velocità e in un paio di occasioni va vicino al gol. Lorenzo Pellegrini è ancora in stato di grazia, ispira dalla trequarti e si candida a prendere definitivamente il posto a Pastore. Si perdono però troppi palloni e l'Empoli sfrutta le qualità di Zajc per ribaltare la manovra. Fazio e Manolas però riescono a controllare Caputo. Per sbloccare la sfida la Roma ricorre all'ennesimo calcio piazzato: punizione di Lorenzo Pellegrini, Nzonzi sfrutta il suo metro e 96 centimetri e arriva prima di tutti di testa, indirizzando il pallone in rete: è l'undicesimo marcatore della Roma in questa stagione, la più grande cooperativa della Serie A, in Europa ha fatto meglio solo il Borussia Dortmund.

UNDICI METRI FATALI - La Roma fatica a gestire il vantaggio, il centrocampo perde palloni e l'Empoli con Zajc, Bennacer e Caputo è un costante pericolo. Il secondo tempo è praticamente un assedio nella porta di Olsen ma l'urlo dei tifosi toscani rimane spezzato, più e più volte: Bennacer che trova il palo su punizione, Caputo sfiora il gol in almeno tre occasioni. Una di queste arriva su calcio di rigore: da calcio d'angolo Luca Pellegrini spazza e trova la mano involontaria di Under. Serve l'ausilio del VAR e l'arbitro indica il dischetto: Caputo spara alto. Invece che deprimere l'Empoli, l'errore carica ancora di più gli azzurri che mettono alle corde i giocatori giallorossi. Il pareggio sembrerebbe il risultato più giusto e invece la Roma chiude la sfida a cinque minuti alla fine: lancio di Olsen che trova la sponda di testa del bosniaco per El Shaarawy che serve in profondità ancora Dzeko che entrato in area non fallisce. Secondo gol in questo campionato, quinto stagionale per l'ex Manchester City.

PODIO - Aspettando le partite di domani la Roma sale sul podio: terzo posto che sembrava un miraggio dopo il ko contro il Bologna. All'Empoli rimangono solo gli applausi, ma zero punti e zero reti per la seconda partita consecutiva. L'ultimo gol arrivò su rigore, peraltro un vero e proprio omaggio nell'occasione della difesa del Milan. Faccia riflettere anche questo dato.