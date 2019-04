© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della gara contro la Roma analizzando il rendimento di due singoli che potrebbero dare un apporto importante, come Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Questa l'idea del tecnico sul centrocampista: "Ha margini straordinari di miglioramento, non si deve accontentare. Io pretendo di più perché può fare di più. Deve essere un moto perpetuo dentro al campo, un catalizzatore, non deve avere pause ma stare sempre dentro la partita. Deve essere anche un po' più presuntuoso perché ha tutto ma l'acquisirà giocando". Su Gabbiadini questo il Giampaolo-pensiero: "Io penso che debba ancora compiere il percorso di crescita. Ha i colpi, è un ragazzo umile, lavora bene ma deve ancora migliorarsi in questa squadra. Non è un problema, deve solo continuare a lavorare. Ha margini e lavora bene e quindi i margini che ha se li andrà a prendere".