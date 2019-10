Giampaolo: "Aspetto di vedere un Milan più tranquillo e leggero"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo conquistato al Ferraris contro il Genoa, il tecnico del Milan Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Non è stato facile, nemmeno negli spogliatoi, ma la squadra è stata lì, ha trovato il guizzo per mettere la testa fuori, mi è piaciuto questo atteggiamento. Aspetto di vedere la squadra con una leggerezza mentale e autostima diversa, può crescere, la qualità di cui dispone per giocare meglio, sta lì il mio lavoro".