Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato così la convocazione per lo stage azzurro dei suoi giocatori Audero e Murru: "È una soddisfazione per loro. Murru ha fatto grandi progressi, il merito è suo, è migliorato anche nel lavoro. Anche Audero si è meritato questa considerazione. I calciatori devono pensare che questo è uno step che li deve portare a fare un altro passo in avanti".