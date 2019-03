© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso era un po' la bestia nera di Marco Giampaolo. Nei precedenti tre confronti tra i due allenatori, quello rossonero aveva sempre avuto la meglio sul collega blucerchiato. Tanto che il tecnico doriano aveva elogiato le doti di Ringhio in conferenza stampa, soprattutto la capacità di gestire il gruppo e di comunicare. Stavolta, pero, il 51enne nativo di Bellinzona ha stravinto il confronto con il rivale, sotto tutti i punti di vista. Ha messo in campo una squadra aggressiva, spregiudicata e compatta al tempo stesso, che ha saputo soffrire e ha sovrastato gli avversari per gran parte del match sul piano fisico. La Samp gioca bene al calcio e dà l'impressione di divertirsi. Quella di stasera è stata una vittoria netta, al di là degli episodi contestati nel post-partita dalla dirigenza del Diavolo, che dà morale e forse una spinta decisiva alla Samp nella corsa all'Europa. Un'Europa più vicina, alla quale adesso a Genova credono realmente, grazie alle prestazioni di Quagliarella e compagni. E al lavoro straordinario di un mister che avrebbe meritato e meriterebbe qualcosa in più.