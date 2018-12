Giampaolo: "C.Italia scorciatoia per l'Europa". E svela 9/11 di formazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la SPAL valida per il quarto turno di Coppa Italia: "Tutte le partite ufficiali vanno onorate e giocate bene, fanno parte di un processo di lavoro. Ci teniamo ad andare avanti e mi aspetto una buona affluenza di pubblico. Per arrivare a giocare le partite più importanti c'è bisogno di superare questi step. E poi la Coppa Italia mediaticamente è sempre molto sentita da tutti, è la scorciatoia per ritrovarsi a giocare le competizioni europee. Noi fino a quando ci sarà la possibilità di giocarcela ce la giocheremo".

Sulla SPAL: "E' un avversario ostico, che sa giocare le partite. Dobbiamo fare bene per avere la meglio, è una squadra che rispetto molto perché è riuscita a conseguire risultati importanti".

Sulla formazione: "Qualche cambio lo farò perché è giusto così. C'è gente che lavora da cinque mesi e non ha mai messo piede in campo e se li faccio giocare è perché ho fiducia. Non regalo nulla a nessuno. Schiererò la migliore formazione per questa partita. Giocherà di sicuro Rafael, così come giocheranno Ferrari, Kownacki, Saponara, Defrel, Sala, Colley, Ronaldo Vieira, Jankto e due che ho lasciato in sospeso