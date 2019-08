© foto di Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato anche di alcuni singoli: "Calhanoglu? Il trequartista è un attaccante, non un centrocampista. È un giocatore che deve avere qualità, per quello Suso può giocare lì. “Kessiè e Borini? Prima cosa è la condizione fisica, poi si parla di integrazione nel sistema di gioco. Il discorso è ampio, il Milan non può pensare di avere solo 11 titolari. Tutti i giocatori sono importanti e la cosa che conta è la squadra, sta al di sopra di tutti. Borini è un giocatore utile ed è pronto anche a livello fisico”.

