Giampaolo come Sarri? Solo l'acquisto di Correa può riabilitare il 4-3-1-2

© foto di Image Sport

Le parole di mister Giampaolo nel post Udinese-Milan sono sembrate una presa di coscienza. La prova del campo, quella ufficiale e probante, per appurare che con i giocatori a disposizione questa squadra non può giocare col modulo che ha caratterizzato la carriera del tecnico di Bellinzona. "L'attacco è da riorganizzare. Non solo Suso e Castillejo, ma anche Piatek che è abituato ad agire da solo da prima punta. Bisogna mettere i ragazzi nelle giuste condizioni, così rischi di snaturarli", ha ammesso Giampaolo. Che ha spalancato le porte a un ritorno al passato, un ritorno a quel 4-3-3 che sembra modulo più congeniale a un reparto avanzato che - al momento - è cambiato molto poco rispetto a un anno fa (fuori Cutrone, dentro Leao).

E' sembrato di riascoltare le parole che Maurizio Sarri rilasciò dopo le due prime gare alla guida del Napoli. Era la stagione 2015/16 e Sarri, appurato che con quella squadra non era possibile riproporre il modulo che aveva fatto le sue fortune a Empoli, decise di dirottare nuovamente Insigne sulla fascia e di abbandonare definitivamente l'idea di utilizzarlo come trequartista. Fu la mossa giusta, quella che permise al suo Napoli di spiccare il volo. E a Sarri di dare il via a una carriera che da quel momento in avanti ha conosciuto solo grandi riconoscimenti e applausi.

Giampaolo in queste ore è alle prese con lo stesso ripensamento. Un passo indietro che potrebbe essere 'bloccato' solo da quest'ultima settimana di mercato, dall'eventuale arrivo di Angel Correa. L'argentino dell'Atletico Madrid è il giocatore individuato dalla società per permettere a Giampaolo di portare avanti le sue idee: arrivasse l'ex Huracan, allora Giampaolo potrebbe portare avanti il lavoro fin qui svolto. Altrimenti, sarà subito punto e a capo.