Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo parla così della prossima sfida alla Roma: "Ho visto l'ultima gara dei giallorossi con la Fiorentina, hanno giocato una gara ordinata e consapevole di aiutarsi. Della Roma non mi fido perché ci sono giocatori di qualità che spostano gli equilibri di una partita. E' una gara importante da giocare con entusiasmo perché siamo a tre punti dalla Roma. Questo deve essere motivo di orgoglio. Derby per Ferrero? Il derby del presidente è domenica prossima non questa".