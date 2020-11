Giampaolo duro col suo Torino: "Non è giustificabile perdere così, spero siano avvelenati"

Sconfitta nei minuti finali per il Torino di Marco Giampaolo, in vantaggio fino a pochi minuti dal fischio finale e poi superato dalla Lazio. "È stata una follia assoluta - spiega il tecnico granata a DAZN - non c'è tecnica né tattica che tenga, è solo una gestione mentale. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un solo punto: non c'è nessuna giustificazione. Follia assoluta. Bisogna capire il momento. Abbiamo bisogno di punti, ma serve andare avanti passo dopo passo per uscirne fuori. Siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così. Non è giustificabile".

Cosa è successo?

"Non è possibile perdere una partita così al 90' sul 3-2. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto dieci gol e raccolto un punto. Non so se sia disattenzione, ma dobbiamo capire il momento: al 90' è vita o morte sportivamente parlando, abbiamo bisogno di punti per uscire dal momento. Faccio fatica a pensare alla partita di mercoledì, devo smaltire questa ed è tosta".

Ora Genoa e Crotone in pochi giorni, prima della sosta. Puntate ai sei punti?

"Per noi può essere tutto possibile o impossibile, visto quello che abbiamo sciupato nelle ultime partite, non sta scritto da nessuna parte che vinciamo le altre due. La condizione mentale è determinante, questa è una squadra che da gennaio scorso avrà vinto tre partite. Tu costruisci la tua stima un pezzettino alla volta, nelle ultime partite la squadra ha fatto grandi progressi, ma quei punti lì ce li hai in mano ed in qualche modo devi portarli a casa. Mi auguro che la squadra sia avvelenata, che non dorma, che abbia voglia di spaccare il mondo, lo stesso sentimento che ho io in questo momento. Non dirò niente ala squadra domani o dopo domani, mercoledì andremo a giocare, ci vuole l'esorcista perché non è possibile".