Giampaolo e il Milan, chi si deve adattare a chi?

© foto di Image Sport

È un Milan che ha ancora il cartello 'lavori in corso' appeso ogni volta che entra in campo. Lo abbiamo scritto: contro il Brescia è arrivata la prima vittoria casalinga dell'avventura rossonera di Marco Giampaolo, ma c'è ancora tanto da fare. E molto passerà dagli ultimi due giorni di mercato, decisivi per provare a dare all'allenatore una squadra che sia più confacente alla sua idea di calcio. Ammesso che non sia quest'ultima a doversi avvicinare alla rosa.

Cosa funziona: non tutto alla perfezione, ma i segnali positivi non sono mancati. La difesa, per esempio, ha sofferto poco o nulla. Il trio Kessié-Bennacer-Calhanoglu ha tutto per diventare il centrocampo titolare. Con buona pace di Lucas Paquetá, che Giampaolo vede grande mezzala ma in quel ruolo potrebbe faticare a trovare un posto al sole, almeno nell'immediato e in via definitiva.

Cosa non funziona: per l'identità, bisogna rimandare. Ed è giusto così, perché nessuna squadra dopo due giornate può assomigliare al suo nuovo allenatore. La libertà di movimento data a Suso è un bel segnale di flessibilità: sarà vero che lo spagnolo fa sempre la stessa cosa, ma è una cosa di cui il Milan ha dannatamente bisogno, almeno finora.

Questione centravanti: non è detto che il Milan ne debba avere uno solo in campo. Sia André Silva che Piatek hanno fatto cose buone e altre meno buone. La pecca principale: il gol, che un 9 dovrebbe avere nelle corde e nessuno dei due ha trovato. L'impressione è che potrebbero giocare insieme, anche perché l'investimento su Leao è stato cospicuo e va sfruttato. Magari non sempre, anche perché per rendere la convivenza Silva-Piatek possibile servirebbe un trequartista che Giampaolo al momento non ha a disposizione.

Cosa manca sul mercato: il tentativo di mettere Silva in vetrina, come detto, ha funzionato fino a un certo punto. Il pressing su Correa continuerà, ma arriva una domanda: è davvero l'uomo giusto? All'Atlético ha giocato quasi sempre da esterno, addirittura nel 4-4-2 in determinate circostanze. Può agire da seconda punta, ma non pare il trequartista di cui sopra. In questo senso, i segnali di adattabilità che Giampaolo ha mandato a questo Milan sono una buona cosa: non è detto che sia la squadra a doversi modulare sull'allenatore. Per un matrimonio felice, può anche capitare il contrario.