Giampaolo e la protesta dei tifosi: "Spero ci siano tutti"

Alla vigilia del recupero di campionato contro la Fiorentina, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha voluto affrontare il tema della protesta indetta dai tifosi blucerchiati in merito alla collocazione della gara nel pomeriggio di domani: "Io mi auguro che ci siano tutti, anche di più. Ho sempre sottolineato come il nostro pubblico sia il valore aggiunto. So che ci sono tanti problemi, perché quando è successa la tragedia non doveva fermarsi solo la Sampdoria ma tutti e domani non sarebbe stata la prima data utile se si fossero rimandate tutte le partite. Mi auguro siano più del solito ma non sono un capopopolo da dire di venire tutti allo stadio. Rispetto le posizioni di tutti, dico solo che la Sampdoria ha bisogno del suo pubblico. Ha bisogno di quell'ossigeno".