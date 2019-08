Giampaolo e le parole migliori per tenere alta l'attenzione su Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è affatto scontato che Suso vada via dal Milan questa estate. Anche se è un esterno offensivo, anche se è un laterale che poco c'entra col 4-3-1-2 del nuovo allenatore Marco Giampaolo, l'attaccante spagnolo ha una valutazione importante, intorno ai 40 milioni di euro, e un contratto da big, che l'ex Liverpool vorrebbe anche rinnovare.

Da Suso può dipendere anche l'assalto ad Angel Correa, numero 10 più congeniale al modello di calcio di Giampaolo. Però Suso è in rosa e anche solo per far capire l'importanza e il valore del calciatore iberico il tecnico del Milan, dopo l'ultimo test contro il Manchester United, ha parlato di lui in termini di stella della squadra: "E’ un fuoriclasse, è un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla società e a lui. Non è un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare".

Un modo per preservarsi e preservarlo, in un senso o nell'altro. Perché Giampaolo è già da giorni al lavoro per reinventarlo trequartista, per sfruttarlo in un ruolo che non è il suo. Ma queste dichiarazioni sono anche il modo ideale per tenere alta l'attenzione in chiave calciomercato: per far capire che, per un calciatore delle qualità di Suso, il valore del cartellino non è poi così alto.