Giampaolo fissa l'obiettivo: "Questo club deve puntare la Champions"

L'obiettivo è fissato e inevitabile. Marco Giampaolo, tecnico del Milan, ha parlato anche di Champions League in conferenza stampa alla viglia della gara contro l'Udinese. "L'obiettivo è la Champions? Per quell'obiettivo corrono tante squadre, Milan compreso. Per storia, per blasone, il Milan deve correre per quell'obiettivo ma non è il solo. Lo deve fare insieme ad altre squadre".