Giampaolo: "Ho rispetto per il Genoa, ma ho molta fiducia nella Samp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo s'è così espresso sul Genoa: "E' una squadra aggressiva, che non ti fa giocare e con attaccanti alti bravi a sfruttare gli spazi. Tutte cose sulle quali siamo preparati. Hanno uno spirito battagliero, ci marcheranno a uomo e proveranno a toglierci spazi e lucidità. Bisognerà essere bravi a fare la nostra la partita, ma li rispetto molto e bisognerà fare una partita anche in base alle loro caratteristiche. Mi piace molto anche Juric, come allenatore e come uomo. Ho molto rispetto per il Genoa, ma ho molta fiducia nella Sampdoria".