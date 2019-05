Giampaolo: "La Juve detta legge da anni, gli manca l'ultima coppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, durante Sky Calcio Club, ha analizzato la stagione della Juventus: "Ha vinto con otto giornate dalla fine, hanno la capacità di avere stimoli forti. Questo è il tratto che ha caratterizzato i bianconeri. In Champions è un terno al lotto, non sai chi incontri e la forma fisica in quel momento, serve avere tutti al top della forma. La Juve ha dettato e detta legge da diversi anni, gli manca l'ultima coppa, ma sono organizzati e forti sotto ogni ambito, saranno ancora difficilmente raggiungibili nei prossimi anni".

Cinque anni è il tempo massimo per un allenatore?

"C'è bisogno anche di cambiare faccia, rischi di dire la stessa cosa. I calciatori hanno bisogno di sentirsi dire altre cose. La motivazione è quella che ti spinge ad avere obiettivi massimi, la forza della Juve è stata questa. A volte bisogna cambiar conduzione, è una scelta difficile individuare il condottiero che riesce a ripetere quei risultati. Interrompere un rapporto di cinque anni non è semplice, il calcio vive di grossi sentimenti, guai se non fosse così".