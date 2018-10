Giampaolo: "La mia Samp, squadra seria. Lavoriamo 12 ore al giorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io ho avuto la fortuna di vincere a San Siro, l'ho anche due volte nella stessa stagione, con la Sampdoria. E vi garantisco che è un'emozione unica". A parlare è Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria che domenica affronterà il Milan, sulle pagine de Il Secolo XIX: "Gli spogliatoi sono piccoli, a differenza a esempio di quelli dello Juventus Stadium, così grandi e appositamente dispersivi. Poi quando entro in campo la prima cosa che guardo è il terreno. Quanto è folta l'erba, come è tagliata. Mi arrabbio molto, è successo anche qualche volta al Ferraris, quando vedo prati non all'altezza. In Serie A è inammissibile".

A che stadio è questa Samp?

"Non lo so, però so cos'è. Una squadra seria, significa che si allena e gioca con serietà. Sono un laboratorio continuo. Lavoro dodici ore al giorno e lo stesso fanno i miei collaboratori, perché in meno tempo non riesci a costruire niente di serio".