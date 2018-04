Giampaolo: "Lazio forte, ma non molliamo. Futuro? Priorità alla Samp"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida con la Lazio: "La vittoria col Bologna ci tiene ancora fortemente in corsa. Senza quei tre punti saremmo più lontani dalla zona di classifica che conta. La Samp non ha mai mollato e non intende farlo fino alla fine. Strinic? Quando non ha giocato è perché non stava bene. Non importa se è in scadenza, non privo la Samp di un calciatore importante come lui. Lazio? La Lazio è una squadra molto forte, con giocatori potenti e di qualità. Futuro? La mia priorità è la Samp. Voglio raggiungere prima di tutto un obiettivo straordinario con questa squadra. Poi parlerò del futuro col presidente".