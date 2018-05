Giampaolo: "Mai pensato al Napoli. Avanti con la Samp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per alcune settimane il nome di Marco Giampaolo è stato accostato alla panchina del Napoli in caso di addio a Maurizio Sarri. I partenopei poi hanno virato su Carlo Ancelotti e per il tecnico ex Ascoli e Brescia il futuro è tornato a tingersi solo dei colori della Sampdoria. "Io ho sempre detto che qui sto benissimo - ha spiegato Giampaolo in un'intervista a Il Secolo XIX - e che Napoli non era nei miei pensieri. Il summit con Ferrero? Ci siamo chiariti e chiarirsi è alla base di tutto, è stato un confronto sereno e costruttivo. Ora la società sa cosa penso della rosa, io cosa pensa la società del mio lavoro, e tutti sappiamo un po' meglio cosa fare. Ho sentito che si dà un giudizio positivo del mio lavoro basato sulla valorizzazione dei giovani e la ricerca del bel gioco. Andremo avanti da qui".