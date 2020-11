Giampaolo mette in guardia il Torino: "La classifica del Crotone è bugiarda, l'ho studiato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, mister Marco Giampaolo ha analizzato così i suoi prossimi avversari in campionato: "La classifica del Crotone è bugiarda. Conoscevo poco questa squadra, ma ho guardato qualche partita anche dell’anno scorso. Il Crotone ha idee e sa cosa deve fare in campo. Loro hanno avuto la settimana tipo, noi abbiamo avuto poco tempo per prepararla”, le parole del tecnico granata.