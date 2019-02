© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Samp, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della difficile sfida di domani contro il Napoli: "Sarà una partita difficile, contro una squadra fortissima e con valori tecnici straordinari, che non perde in casa da tempo. Ce la giochiamo. Ancelotti? Penso che destrutturare la squadra dalle idee che aveva non era un'impresa semplice e poteva riuscirci solo lui con il suo carisma e le conoscenze. Sarebbe stato difficile per chiunque. Giudizio sul mercato? Va chiesto a Osti e Sabatini. Sono contento della squadra che ho, la Samp ha perso un attaccante e ne ha messo dentro un altro, e ha mandato a giocare chi ne aveva bisogno".