Giampaolo non cambia: "Come se Rolling Stones suonassero il liscio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo non cambierà il suo modo di giocare, continuando a puntare sul 4-3-1-2. Il tecnico della Sampdoria, attraverso le colonne del quotidiano La Repubblica, ha detto: "Cambiare modulo? Sarebbe come se i Rolling Stones si mettessero a suonare il liscio. Noi abbiamo costruito un modello di lavoro, possono mutare gli interpreti, ma lo schema è quello. La squadra si aspetta di vedermi in tuta, non con il frac, il papillon o la Ferrari. Se io entro nello spogliatoio e dico da oggi si cambia, che ne so, giochiamo a tre dietro, faccio crollare ogni certezza", le sue parole.