Marco Giampaolo non rinuncia a Krzysztof Piatek. Nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Milan s'è così espresso sull'utilizzo del centravanti polacco: "Il Milan non può rinunciare al suo attaccante più prolifico. Se non li fa lui i gol, chi li fa? Può anche stare fuori due o tre partite in un campionato, ma non possiamo rinunciare al nostro capocannoniere. Gli uomini importanti devono stare in trincea".

