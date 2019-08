Giampaolo: "Oggi più utile André Silva. Ho scambiato Suso e Castillejo"

© foto di Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ai microfoni di 'Sky' ha commentato la vittoria contro il Brescia conquistata questa sera a San Siro: "C'è la volontà dei calciatori di fare le cose e per me è la cosa più importante, poi bisogna mettere insieme tanti aspetti e migliorare. Dobbiamo avere il tempo di lavorare insieme e di migliorarci, ma la squadra ci prova e fa le cose. Sono fiducioso da questo punto di vista".

Perché ha giocato André Silva e non Piatek?

"Per questa partita ho scelto il portoghese perché pensavo le sue caratteristiche fossero più consone. Avevo bisogno di un giocatore che legasse più il gioco e non che scappasse. Ma questo non vuol dire nulla, erano ragionamenti fatti in riferimento a questa partita. André ha fatto una buona partita e Kris quando è entrato s'è dato da fare, non ha patito l'esclusione. Per la prossima non lo so...".

Hai cambiato il centrocampo.

"Calhanoglu si esprime meglio da mezzala, ma a Udine dovevo per forza schierarlo regista. Hanno fatto bene e abbiamo fatto bene fin quando abbiamo avuto il controllo della partita. Dopo abbiamo giocato in maniera più slegata e individuale".

Mettere Suso a destra è come riportarlo a casa.

"Io ho solo spostato Suso con Castillejo, non ho fatto altro. Ma i compiti che aveva erano quelli di attaccante, poi è lui a trovarsi la posizione".

Correa non è stato convocato dall'Atletico Madrid.

"Non lo so, di mercato si parla con il club".

Ti aspetti qualcosa in questi due giorni?

"Io ho l'abitudine di non mancare di rispetto ai miei giocatori, alleno i calciatori che mi mette a disposizione la società. Le domande di mercato non dovete farle a me".

Che effetto le ha fatto entrare da allenatore del Milan a San Siro?

"Pubblico meraviglioso, io sogno di poterli mettere nella condizione di spingerci sempre. Spero di proporre un calcio sempre intenso e propositivo, ho chiesto pazienza ma andiamo avanti e lavoriamo per regalare soddisfazione ai nostri tifosi".

Di quanto tempo hai ancora bisogno?

"Non lo so, la prossima settimana ne alleno 7 perché partono tutti per le Nazionali. La squadra lavora bene e mi segue, il problema si pone quando non sei credibile nei confronti dei calciatori. Sono fidelizzati, è chiaro che poi c'è bisogno di risultati e oggi è arrivato. Sono fiducioso".