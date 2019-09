© foto di www.imagephotoagency.it

A che punto è Piatek dopo le critiche della prime giornate? A questa domanda ha provato a rispondere Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre Milan: "Prima della gara di Torino era giustificato, perché non ha avuto tante occasioni per segnare. Col Torino invece ne abbiamo avute diverse, quindi non si può giudicare allo stesso modo tutte le partite. Giovedì invece siamo stati imprecisi. Non c'è un problema attaccante al Milan. Piatek in quella posizione ritrova il suo habitat, è abituato a giocare lì".