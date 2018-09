Giampaolo: "Poco talento in Italia? Il calcio è diventato come il Burraco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Corriere.it degli obiettivi della sua squadra e soprattutto della Nazionale dopo le partite di Nations League: "Il talento è il punto di partenza e arrivo, la ricetta per centrare l’obiettivo".

La Nazionale fa così fatica perché ne è priva?

"Storicamente l’Italia non ha mai espresso un gioco riconoscibile, se non quando ha mutuato i blocchi di squadre come Juve e Milan. Contro il Portogallo la formazione titolare era composta da giocatori che venivano da 8 club. Se non c’è più un blocco, non è responsabilità di Mancini. Sacchi, Lippi, Conte li avevano".

Come si esce dalla crisi?

"Il lavoro del c.t. è difficile: fatichi a creare una squadra pescando singole entità nei club. Puoi saltare questo step se hai tanti talenti. C’è un attaccante della Juve, del Milan, dell’Inter e della Roma che gioca nella Nazionale? Il problema non lo risolve nessun c.t., ma il tecnico è sempre l’agnello sacrificale. Mancini ha bisogno di stage per mettere a posto i giocatori che ha".

La Francia campione del mondo non ha un blocco, però. La teoria vacilla?

"Per niente. Mbappé, Griezmann, Pogba sono in top club. Il talento è tanto grande da sopperire al blocco di una squadra".

Perché in Italia non ne nascono più?

"Il tempo dedicato all’attività è minore rispetto a prima. Prima giocavi 8 ore al giorno in strada e se stai lì non studi. Oggi siamo saliti nello studio, chiaro però che hai un’ora per la scuola calcio e stop. Il calcio oggi non è più una questione di vita per i ragazzi, ma un hobby come il burraco".

Per questo i più grandi talenti vengono da zone povere?

"I mezzofondisti più forti sono africani, devono correre dalla mattina alla sera. Dove c’è povertà dedichi più tempo allo sport. Più possibilità, più hobby: fai tutto e non vai a fondo di niente".

Il talento è soffocato da allenatori troppo maniacali?

"Non confondiamo. Penalizzare un talento in virtù di un’idea è un problema, però l’organizzazione è un valore aggiunto, lo dimostrano Sacchi e Sarri. Ma avete visto mai una squadra vincere senza talento? Solo alla Playstation. È il talento che valorizza la partita: non sono io a dire a Quagliarella di fare gol di tacco o a Defrel di tirare all’incrocio. Messi e Ronaldo fanno la differenza, l’allenatore dà una logica".

Giampaolo, Allegri, Gasperini e Di Francesco hanno in comune due cose: Galeone e l’Abruzzo. Che cosa vi ha trasmesso?

"Il maestro Galeone ha fatto storia. Vent’anni fa aveva una visione del calcio che oggi è d’attualità. Ai suoi tempi nell’esercitazione sul possesso gli allenatori stimolavano gli aggressori, cioè chi doveva recuperare la palla, lui stimolava invece i possessori: un tiki-taka antesignano. Insomma, la stessa esercitazione ma da un punto di osservazione diverso. Galeone è stato un innovatore, non aveva i mezzi, aveva l’idea: era il nostro Talete".

L’applicazione massima di quell’insegnamento qual è, la Juve di Allegri?

"Max è una macchina da guerra: concreto, sa che deve vincere. Non può arrivare secondo, è un top allenatore, alla Juve deve stare davanti e sceglie la strada migliore per farlo. Noi siamo tutti tecnici diversi, ma ci portiamo dentro l’Abruzzo, terra di calcio e serbatoio per le grandi".

Quanto può incidere un tecnico?

"Tanto, ma fa saltare il banco il talento che non è solo tecnica, ma la somma di personalità, furbizia, intuizione, sana presunzione. Adoro i giocatori furbi, odio il vittimismo, i pavidi. M’innamoro invece di chi sbaglia un colpo, viene fischiato e poi ha il coraggio di rifarlo".

O di provare un tacco come Quagliarella?

"Un’opera d’arte, inimitabile. Tutti i grandi gol non sono riproducibili. Il calcio è arte e anche lo stupore che genera in quel momento non è ripetibile".

La sua Sampdoria che obiettivo ha?

"Migliorare e trovare un equilibrio tra le vittorie con le grandi e le squadre più alla nostra portata".

Di Marco Giampaolo parlano tutti da anni come di un predestinato: è giunto il tempo per il salto in una grande?

"Amo questo lavoro: è creativo e mi appassiona, ma mi consuma. Non penso di poterlo fare per tanti anni e guardo al futuro. Alla Sampdoria sto bene. Il grande salto? Mettiamola così, se lo faccio sono cavoli degli altri...".