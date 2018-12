© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus ha parlato anche di Fabio Quagliarella: "A numeri lo possiamo paragonare a Cristiano Ronaldo. Ha una percentuale realizzativa alta, ha segnato nelle ultime otto gare. Sarebbe un giocatore importante per tante squadre e vorrei che Fabio fosse chiamato il nostro Quagliarella. Come si blocca Ronaldo? Abbiamo anche noi un Ronaldo (sorride ndr). No, è stimolante ma lo è anche per i miei difensori. La Juve però non è solo Ronaldo, lui fa più clamore. Ci sono anche Mandzukic, Douglas Costa ecc. La Juve ha un potenziale offensivo straordinario. Io, se fossi un difensore della Samp, sarei stimolato perché se dovessi fare una grande partita avrei una grande cassa di risonanza".