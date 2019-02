Giampaolo: "Quagliarella? Gli ho chiesto di divertirsi, lui è andato oltre"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Due anni fa dissi che Quagliarella poteva ancora migliorare? Non mi ero sbagliato... Credo che Fabio abbia trovato giovamento nel giocare più vicino alla porta. Corre ancora tanto, eh?, ma ha compiti difensivi solo nella metà campo avversaria. Gli ho chiesto di divertirsi, ma lui è andato oltre: a volte fa cose quasi invisibili, da fuori. Oggi riguardavamo il video di Samp-Udinese e ho detto ai miei collaboratori: “Salvate la clip con questi due smarcamenti di Fabio, è da far vedere agli attaccanti più giovani. Fabio ha giocato in squadre top, con giocatori top, ha respirato aria di vittorie: gli restava solo da raffinare il suo patrimonio, e ha avuto voglia di farlo. Nazionale? Mancini lo chiamerà, pare... E non ha bisogno di dargli un contentino, come Quagliarella non ha bisogno di averne uno. Il Mancio è un ex grande attaccante che ha giocato fino a 36 anni, gli anni che oggi ha Fabio: sa di cosa si parla".